Sebastián Piñera realizó un llamado a la tranquilidad ante la pandemia del Covid-19

El presidente Piñera explicó que no alentarán "proyecciones catastróficas que sólo producen temor en la población".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, rechazó las críticas desde la oposición, quienes acusan un eventual triunfalismo por parte del Gobierno en la crisis del Covid-19, afirmando que se debe estar tranquilos.

Desde el Grupo 10 de la FACH, el Mandatario remarcó que "no hay ningún triunfalismo en la actitud del Gobierno. Estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío que haya enfrentado Chile, probablemente en su historia, en materia sanitaria con lo cual destacó la gravedad del problema", explicó.

El Jefe de Estado volvió a detallar que "desde el 2 de enero, pocos días después de que se conoció el primer caso en China, empezamos a prepararnos junto al ministro de Salud y a su equipo para enfrentar esta pandemia".

"Nos hemos preparado en forma muy temprana y, por esa razón, tampoco queremos caer en este alarmismo o en estas proyecciones catastróficas que algunos están difundiendo", planteó.

"El mensaje que hago como Presidente de Chile -añadió- no es de triunfalismo, pero sí de tranquilidad. Si seguimos unidos, si todos hacemos nuestro aporte, si cumplimos con las precauciones sanitarias, si cumplimos con el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, usar mascarillas en el transporte público y todo el resto de las medidas, vamos a poder enfrentar y superar esta crisis", agregó.

En ese sentido planteó que "hemos tomado medidas muy anticipadas, mucho antes que muchos países de nuestro continente y del mundo entero. ¿Significa esto cantar victoria? No señores, la crisis del coronavirus no ha terminado; más aún su momento más álgido (...) está todavía por delante y, por tanto, no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún triunfalismo, pero tampoco vamos a alentar proyecciones catastróficas que solamente producen pánico y temor en la población".

Además, puntualizó que el trabajo realizado por el Gobierno para combatir esta pandemia es para asegurar que "toda persona que requiera atención médica, hospitalización, un ventilador mecánico, lo va tener".