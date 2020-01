Sebastián Piñera felicita a labor de Carabineros pese a muerte de hincha de Colo Colo

Piñera está hablando en #Enade y no dijo ninguna palabra sobre el asesinato por parte de @Carabdechile a Jorge Mora. En nuestro país nos están matando por orden de la moneda no me queda ninguna duda. Tienen que pagar ¡No más impunidad! FUERA Piñera,Rozas y Guevara #PACOSASESINOS