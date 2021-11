Sebastián Izquierdo criticó a Johannes Kaiser por "cagarle la pega" en YouTube

“Nos cagaste a todos la pega, a todos. Estúpido, pendejo, inmaduro, hueón”, lanzó el líder de Capitalismo Revolucionario.

Sebastián Izquierdo

El líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, utilizó su cuenta de YouTube para lanzarse contra el diputado electo y ex militante del Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien ha sido duramente criticado por dichos contra el derecho a voto femenino y hacer apologías a la violación en internet.

Izquierdo habló de youtuber a youtuber y le dijo a Kaiser que “nos cagaste a todos la pega, a todos. Estúpido, pendejo, inmaduro, hueón”.

“Por la chucha, a todos nos cagaste la pega, ya no se puede ser activista en Chile. No se puede porque Johannes Kaiser se tiró a diputado y los hueones descubrieron que existe un trabajo que hacemos nosotros. Nos funaste a todos, nos cagaste la pega”, profundizó.

Pese a la dura crítica con su colega, Sebastián Izquierdo indicó que “el youtuber es youtuber, y uno como opinólogo del YouTube tiene que ser más crudo, decir cosas que podrían, en el ámbito de la política formal, ser aberrantes”, sobre todo, “en un Estado democrático asqueroso, liberal”.

El ex participante de las marchas del Rechazo profundizó en sus dichos y precisó que los youtubers de política como ellos no deben meterse en el Congreso, ya que “está prohibido, es una prohibición que no está explicita, es una prohibición tácita”.

“Por culpa de Johannes Kaiser nos van a prohibir a todos hablar. Están tramitando una ley que va a salir, seguro, va a pasar jabonado. Los que queramos opinar de política en Chile vamos a tener que irnos de Chile“, cerró.

El youtuber también estuvo en el centro de la polémica al amenazar a través de sus redes sociales a los animadores de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Junto a una fotografía de los periodistas Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, Sebastián Izquierdo escribió: “Nuestros enemigos tienen nombre y apellido, tienen domicilio conocido. Sangran”.