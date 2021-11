¡Se pasó! Jaime Mañalich lanzó una dura crítica contra la campaña de Gabriel Boric

El ex ministro de Salud manifestó que si el candidato de Apruebo Dignidad continuaba con el tono de su campaña "no tenía a dónde llegar" y "hasta Provoste podría haberle ganado".

Jaime Mañalich

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, lanzó una dura crítica contra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmando que tuvo suerte de haber contraído COVID-19 de cara a las elecciones de este domingo 21 de noviembre.

El postulante al Senado por la Región Metropolitana argumentó esto diciendo que si el diputado de Convergencia Social seguía con el tono de su campaña “no tenía a dónde llegar” y “hasta Provoste podría haberle ganado”.

“Creo que él (Boric) ha dado claras muestras en su historia de no poder aprobar un examen de graduación; los errores que ha cometido durante la campaña, que yo creo que son uno de los principales motivos por los cuales la derecha ha capitalizado”, comenzó diciendo el médico en Tolerancia Cero.

“Tú decías antes que éste sería el primer error no forzado de la campaña de Kast. Los errores no forzados de Boric son todos los días, o sea, tuvo la suerte de enfermarse de COVID –perdón que lo diga de esa manera siendo médico– para quedarse callado unos días y hacer un reposo, porque si seguía en esa cosa, no tenía a dónde llegar. Hasta Provoste podría haberle ganado”, añadió el ex secretario de Estado.

“¿Un médico puede decir que por suerte a alguien le dio COVID?”, le cuestionó la periodista de CNN Chile Matilde Burgos. “Suerte para él (contagiarse), porque fue un COVID leve como es ahora con las vacunas”, respondió el aludido.