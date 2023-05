"Se dedica a la farándula política": Johannes Kaiser responde duramente a Daniel Matamala

El diputado Johannes Káiser reaccionó a la comentada columna de Daniel Matamala en La Tercera, titulada “Guzmán ya ganó”, a propósito del resultado de las reciente elecciones del 7 de mayo.

En su texto, el periodista apuntó al Partido Republicano como “los guardianes del legado de Guzmán” que tendrán “la responsabilidad de liderar el reemplazo de la Constitución de Guzmán”.

Además, le dedicó unas palabras al mencionado parlamentario: “El diputado Johannes Káiser abrió la caja de Pandora al decir que los doce principios del proceso, que incluyen la consagración de un Estado social y democrático de derechos ‘no son intocables’ (...) Otros dirigentes del partido aclararon que sí respetarán la Constitución”.

El legislador no se podía quedar callado y respondió a través de su canal de YouTube.

“Sabemos que hay un personaje que se dedica a la farándula política, porque no podemos decir que a la política. En este caso, es Daniel Matamala, quien escribió un artículo bien interesante”, señaló Kaiser.

Luego, le indicó que “no es la Constitución de Guzmán, señor Matamala. No sé si usted lo sabía, porque ahí había harta más gente escribiendo y redactando ese texto que solamente Jaime Guzmán”.

“Señor Matamala, no es el Partido Republicano el que todavía tiene arsenales en su poder. Eso sí te transforma en un partido extremo. No es el Partido Republicano el que respaldó la violencia octubrista, eso sí es extremista”, señaló.

Finalmente, comentó que “el extremismo en Chile no se encuentra en la derecha. ¿De qué me está hablando, Daniel Matamala? Sí, Guzmán ganó. Ganó la idea de que Chile requiere un orden que respeto los derechos fundamentales de las personas. ¿Eso es tan devastador para la izquierda, que debe escribir artículos?”.

“Hay que contestarle a veces a los caballeros, aunque uno no tenga mucho respeto intelectual por lo producido, porque o sino quedan las cosas en el aire, como si nosotros reconociéramos algo. No, nosotros no somos extremistas”, concluyó.