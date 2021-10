¡Se cae a pedazos! Sichel tomó una drástica decisión tras la falta de apoyo en el oficialismo

El candidato presidencial se refirió a la fuga de votos de parlamentarios UDI y RN hacia la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La candidatura de Sebastián Sichel se sigue hundiendo.

Sorpresa causó la inédita decisión que tomó la noche del pasado martes el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien dio a conocer su percepción respecto del apoyo que militantes de la UDI han manifestado recientemente hacia la campaña de José Antonio Kast, representante del pacto Frente Social Cristiano.

Entre ellos están los diputados Iván Norambuena y Cristián Labbé, así como el senador Claudio Alvarado. Una situación que se habría generado, entre otras cosas, por el aumento de popularidad del líder del Partido Republicano en las encuestas, tal como la Cadem, y que dejan en el camino al ex ministro de Desarrollo Social.

Al respecto, el abanderado oficialista comunicó que “el 18 de julio orgullosamente ganamos una primaria con una amplia mayoría, liderando un proyecto como candidato independiente, como la gran mayoría de los chileno”, sosteniendo que “así funciona la democracia y así lo entendemos los demócratas. Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición de partidos, pero a veces ha sido difícil”.

“Mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de futuro desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta estos días que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, apoyar una antigua derecha y hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado para las diversidades, para las mujeres, para la minoría, para el cambio climático”, añadió.

“Lo terrible es que además de volver al pasado no respetan los acuerdos de primarias y no están dispuestos a respetar las reglas básicas de la democracia“, explicó, afirmando que “parece ser que apoyaban este proyecto colectivo solo porque les convenía, y por conveniencia no tenían una convicción de cambio democrático, simplemente miraban la encuesta del día”, dijo el abanderado.

“Parece que, para algunos, que haya ganado un independiente de centro es una tragedia, y lo que quieren es simplemente volver a lo antiguo”, aseveró.

“Lo realmente terrible es que, al parecer no creen en los cambios, no creen en un proyecto convocante. A la primera oportunidad, volvieron a una mirada antigua, que es intolerante con la diversidad sexual, que niega la ciencia y retrocede en los derechos ganados por la lucha sucesiva de mujeres en Chile. Ese no es nuestro proyecto ni somos lo mismo. Una encuesta nunca mueve nuestras convicciones“, declaró.

A raíz de esto último, señaló que “quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar”. Sumado a esto, enfatizó que “quiero pedirle a los partidos que se sientan en la libertad de acción, que tomen la decisión que quieran respecto a sus apoyos partidarios”.

“No construiremos zanjas donde los chilenos quieren construir puentes y acuerdos”, cerró, haciendo clara referencia a una de las polémicas propuestas de Kast relacionada a la crisis migratoria.