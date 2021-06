¡Se aburrió! Carlos Maldonado le envió un amenazante mensaje al PS, PPD y la DC

Carlos Maldonado.

El candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, alzó la voz ante su exclusión del acuerdo al que llegaron el PS, PPD y la DC para hacer esfuerzos por la unidad de la centro izquierda, en función de potenciar una posible llegada a La Moneda y una lista parlamentaria, donde al radical "no lo pescaron ni en bajada".

Y la historia se volvió a repetir, ya que al igual que el 20 de mayo pasado, el candidato llegó a dependencias del Servicio Electoral para rubricar su nombre en una primaria legal de la misma Unidad Constituyente, la que nunca fue y frente a lo cual, sus camaradas de coalición, nuevamente, lo dejaron a la deriva y sin respuesta.

Sin embargo, el presidente nacional del PR no se da por vencido y en entrevista con BioBioChile entregó sus razones de su porfía y ganas de llegar a la papeleta.

"Fue un error político de la DC, el PS y el PPD porque después de que el domingo la Unidad Constituyente tuvo una buena jornada electoral, en que tuvo la mayoría de los gobernadores regionales o personas muy cercanas al bloque, la verdad es que la primera señal pública sea una declaración acotada, de solo tres partidos, que resultó excluyente, es una mala manera de construir una alternativa de gobierno que tenemos que ofrecerle a Chile. Por eso acuse públicamente la exclusión y Carmen Frei fue muy amable al llamarme y decirme que no fue su intención y que fue una reunión de acercamiento que le fue pedida por el PS", señaló.

Además, el presidente del PR señaló que "ha habido maltrato de los partidos aliados. No han tenido presente, con la misma fuerza que nosotros, como radicales, la necesidad de actuar en todo momento con con visión democrática, como fue el caso de las primarias, y con espíritu unitario, como lo hicimos nosotros el domingo, en que estuvimos con Claudio Orrego, durante los cómputos, no llegué después para sacarme la foto. Estuve acompañándolo porque él era el candidato de la UC. Ese espíritu unitario, que mostré para la elección de gobernadores y la convicción democrática que mostré cuando estuve hasta el último minuto en el Servel para pactar primarias, es el tipo de conducta que los partidos de centro izquierda debemos observar en todo momento para lograr la confianza de la ciudadanía".

Programas de Jadue y Lavín

Maldonado también tuvo palabras para los programas presidenciales de los candidatos favoritos para avanzar a segunda vuelta.

Sobre Jadue expresó que le "dejo una sensación de falta de realismo. No quiero pensar que sea demagogia, prometer un conjunto de cosas que son poco realizables, en que algunas tienen costos inalcanzables o son contradictorias, como cuando habla de arreglar las pensiones y ofrece poner a disposición el 100% de los recursos previsionales para que los retiren, entonces, es como contradictorio en si mismo, ¿Cómo va a mejorar las pensiones, si parte con desfondar el sistema?. Es un programa poco realista, no lo quiero calificar como demagógico porque sería atribuirle mala intención y no es así".

Sobre el programa de Lavín, detalló que es "es como uno esperaría un programa de Lavín, harto titular, harto cosismo, nada de fondo y sin reformas estructurales. De socialdemócrata no tiene nada, es publicidad engañosa".