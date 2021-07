Rodrigo Sepúlveda y Gabriel Boric se lucieron imitando al Pato Donald en Meganoticias

El político y el periodista tuvieron una discusión con la particular voz del personaje de Disney, causando una gran reacción en redes sociales.

Rodrigo Sepúlveda junto a Gabriel Boric.

Un momento de culto se vivió el pasado sábado en Meganoticias Alerta, donde Rodrigo Sepúlveda conversó con el candidato presidencial Gabriel Boric sobre su programa de Gobierno y terminaron protagonizando un hilarante momento en las pantallas de televisión.

Tras hablar sobre los temas más importantes de cara a las elecciones primarias del próximo domingo 18 de julio, el periodista y el actual diputado mostraron todo su talento al imitar la voz del Pato Donald.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó al candidato del Frente Amplio por su habilidad, a lo que el magallánico contestó: "Lo aprendí en segundo básico… lo tuve guardado varios años y después lo he ido sacando de repente y ha sido un hit en particular con los niños, pero me he dado cuenta que se ha difundido más".

Luego, Boric confesó que "me retaron, me dijeron que no lo haga más en la tele, porque es muy poco presidencial, pero yo creo está bien jugar un poco".

Fue en ese momento, cuando el periodista dijo "pero qué pasa si…" y comenzó a hablar como el popular personaje de Walt Disney.

Ante eso, el político se sumó y los dos comenzaron a tener una discusión con la particular voz, lo que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter.