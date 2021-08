Rodrigo Sepúlveda trató de "estúpidos" a hombres que han cometido VIF

Un fuerte mensaje emitió la mañana de este domingo el animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, tras abordar la aprobación del Senado al uso de tobilleras electrónicas, en casos de violencia intrafamiliar.

Por lo mismo, el periodista conversó con la senadora Adriana Muñoz y con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, además de conocer el testimonio de diversas personas en la calle, en donde los comentarios que más se repitieron fue que las penas por VIF eran débiles y antiguas.

Lo cierto es que la parlamentaria puso énfasis en que las instituciones juegan un rol fundamental, algo que destacó ‘Sepu’, para luego compartir una enérgica reflexión.

“Ese baño cultural también debe ser para las instituciones, porque son ellas las que reciben las denuncias y si yo no tengo ese baño cultural, quizá me da lo mismo y pasa; y vamos a otro tema“, relató el rostro de Mega.

Luego agregó: “No saben el valor que tiene la mujer, piensen en su madre, en su abuela… yo no tengo a mi abuela, daría mi vida por abrazar a mi abuela y no la tengo y es mujer”.

Tras esto, el comunicador endureció el tono para afirmar que “¿Qué derecho tengo yo…? ¿Qué ser superior soy yo para agredirla verbalmente o físicamente? La prehistoria ya terminó, estamos en 2021. Me van a perdonar, pero hay estúpidos que siguen creyendo que por el hecho de ser hombre son superiores a las mujeres“.

“Es una barbaridad y una pelotudez, perdón pero es así. Las cosas, para que puedan quedar claras, hay que decirlas de esa manera. Me calienta este tema tremendamente, no lo puedo creer”, cerró muy molesto.