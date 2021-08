Rodrigo Sepúlveda sorprendió a su esposa con insólito llamado en vivo

"Déjame que voy a llamar a mi señora. déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar… para no embarrarla", señaló el periodista.

Una inédita situación protagonizó este domingo el periodista Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta. El hecho ocurrió durante un despacho en vivo de la periodista Javiera Stuardo, quien hablaba sobre la reapertura de las primeras discos en Rancagua y Punta Arenas desde la llegada de la pandemia.

Tras varias bromas de uno y otro lado, donde incluso tildó a la reportera como experta en discoteque, ella le preguntó cuándo fue la última vez que fue a uno de estos recintos. Y como le falló la memoria, no encontró nada mejor que llamar al aire a su esposa.

"Ayer, ayer fui. Mentira. No voy a una discoteca a bailar… déjame que voy a llamar a mi señora. déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar… para no embarrarla", dijo en medio del enlace.

Tras cartón, y ante la sorpresa de los televidente, finalmente se logró comunicar. "Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? prende el televisor para que sepas que estoy trabajando. Yo te estoy llamando, prende el televisor. ¿Me ves o no me ves? Estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteque? ¿tú te acuerdas?", le consultó el periodista.

Paula, algo descolocada, le contestó: "No me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años", le dijo. "Yo creo que la última vez que bailamos fue en un matrimonio", apuntó el periodista.

"No te molesto más Un abrazo grande. Te lo cedo", bromeó antes de cortar el teléfono y continuar con el despacho.