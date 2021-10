Rodrigo Sepúlveda se lanzó contra todos los candidatos presidenciales en Meganoticias

El periodista Rodrigo Sepúlveda abordó en Meganoticias Alerta los recientes debates presidenciales y manifestó que "hemos escuchado a candidatos y candidata sacándose los ojos".

Sobre los aspirantes a La Moneda, –Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami, Yasna Provoste, Gabriel Boric y Eduardo Artés-, el comunicador expresó su molestia por el nivel de las discusiones.

"Ellos y ella tienen todo el derecho a decir lo que quieran, pero durante este último mes, lo que hemos escuchado es de paraísos fiscales, para qué se presenta si no va a ganar, de lo que trabaja el marido, de las platas escondidas que hay, del dinero que ganó su padre (…) Que usted miente o no, qué hizo y qué no hizo. Que usted trabaja privado, que usted trabaja público… A veces sirve para desnudar a las personas que te van a dirigir", expuso.

"Yo creo que hoy, el que sea el presidente de la República, buscar un santo es muy difícil…", lanzó el rostro de Mega.

Luego, el periodista hizo un llamado a los candidatos presidenciales: "Me encantaría escucharlos a ellos y a ella, hablar qué van a hacer por ejemplo, en la violencia de género. Del femicidio, no de lo que piensan, sino de cómo lo van a intentar solucionar".

"Hablando de las filas que existen en los hospitales, hablando del autismo, respecto a la seguridad no solo en Santiago sino que a nivel país, respecto a las pensiones, respecto a la violencia, tantas cosas que necesita hoy el país", añadió.

"Ya estoy podrido de escuchar debates donde lo único que hacen es descalificarse. Yo quiero un país mejor y para tenerlo yo quiero votar por alguien que me entregue un proyecto concreto de qué es lo que va a hace respecto a muchos temas. Aguas, cambio climático ¿esos temas no son relevantes? Me gustaría escucharlos hablando de eso y que se tomen horas y horas", recalcó.

Finalmente, el periodista cerró su intervención diciendo "que hablen de lo que hay que hablar. El chileno y el extranjero que vive acá necesita saber propuestas concretas sobre lo que van a hacer. Propuestas, proyectos de verdad. Más acción y menos sangre".