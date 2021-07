Rodrigo Sepúlveda reaccionó indignado tras revelarse masiva fiesta en Bellavista

El animador del programa "Meganoticias Alerta", no ocultó su molestia tras conocerse el vergonzoso hecho.

Rodrigo Sepúlveda

Indignación causó la fiesta masiva en la calle Pio Nono, corazón del barrio Bellavista, algo que Rodrigo Sepúlveda se dio un tiempo para comentarlo "sin filtro".

Tras el informe de Carabineros que detalló que solo hubieron tres detenidos y los impactantes videos que están circulando en redes sociales, el periodista explotó ante las cámaras.

“Estoy impresionado. No puedo creer la cantidad de gente que había ahí. No hay distancia física, cero respeto por el protocolo y la distancia social”, empezó.

“Todos tenemos ganas de celebrar y más tras el partido de ayer, que lo teníamos en la mano. Eso (lo del video) es una locura, es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer”, agregó.

“A los que están ahí no les importó nada. Ni el Covid ni la variante delta ¡Y después dicen que son peligrosos los gimnasios o los restaurantes!”, relató evidentemente molesto.

Además de reprochar a los cientos de jóvenes que se unieron a esta “fiesta improvisada”, el periodista apuntó a la escasa fiscalización y las pobres sanciones a las que se ven expuestos los asistentes a este tipo de “eventos”.

“Leo que el Tribunal Constitucional derriba la sanción penal a infracciones sanitarias. Hala que es ‘constitucionalmente defectuoso’. O sea, no se puede sancionar a los porfiados”, señaló. “Las fiestas masivas no pueden existir porque son fuentes de contagio”, disparó.

“¿Hace cuánto que no se fiscalizan los toques de queda? A la PDI ya le da lo mismo esto. Ya no hay fiscalización, no se pierde el tiempo en eso”, complementó.

“Como las sanciones no existen y la fiscalización no es permanente, la gente hace lo que quiere. No nos engrupamos más, no nos inventemos más. No creamos que estamos seguros y protegidos”, agregando que: "Yo salgo todas las noches de acá a las 11 de la noche y ya no hay fiscalización", cerró.