Rodrigo Sepúlveda reaccionó indignado al robo de aceite en accidente de tránsito

Rodrigo Sepúlveda

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, protagonizó un fuerte descargo luego de ver uno de los hechos más polémicos que se tomó las redes sociales durante los últimos días.

Nos referimos al robo a un camión que se volcó en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, en donde falleció el conductor del vehículo.

Al inicio del programa, el comunicador se refirió a cómo decenas de personas se acercaron a llevarse el aceite comestible que cargaba la máquina, pese a que el chofer se encontraba muerto en el lugar.

“Esto sucedió en el sector Guardia Vieja mientras los equipos trataban de rescatar el cuerpo sin vida del camión, pero una turba saqueó la carga”, comenzó relatando.

Continuando con su argumentación, el animador señaló que “no hubo respeto por nadie, sino la ambición de aprovecharse de una desgracia. ¿No les da pena? ¿no les hace hacer una reflexión? Llegó gente solidaria a sacar al fallecido, pero otros asaltaron el vehículo”.

Además, agregó que “mi pregunta es ¿dónde está la humanidad y el respeto por otro? ¿qué nos pasa? ¿cómo nos vamos a aprovechar de esto? Me recordó lo mismo que pasó en el mall. Había una carpa azul con un fallecido y la gente, al lado, hacía filas para comprar zapatillas. ¿Dónde está el respeto? Ahora la gente estaba robando aceite. ¿Dónde está la humanidad?”.

“Es vergonzoso. Robar aceite y el conductor estaba muerto ahí. Este país no puede seguir así. No puede ser que se debiera cercar el lugar para que no pasara esto”, puntualizó.

Terminando con su intervención, el rostro de Mega comentó que “ver esto me dolió el alma, es para que reflexionemos. Volvamos a querernos, ¡por favor!”.

“Tengamos diferencias de todo tipo, pero estas cosas no. Esto nos tiene que unir y lo único que hace una imagen como la que mostramos es exhibir lo peor del ser humano”, finalizó el periodista.