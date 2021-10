Rodrigo Sepúlveda reaccionó indignado a la denuncia de tortura en Bomberos de Ñuñoa

"No puedo creer que estemos comentando esto que es de una dureza”, señaló el periodista.

Un grave hecho se conoció durante la jornada del pasado sábado en Meganoticias Alerta, donde un joven de 21 años que denunció haber sido víctima de graves agresiones y tortura en medio de un rito de “bautizo” en la Cuarta Compañía de Bomberos de Ñuñoa.

Fue el conductor del noticiario, Rodrigo Sepúlveda, quien quedó impactado con los detalles que entregaba la abogada de la víctima, Mariana Hernández, quien sostuvo que “lo amarraron de pies y manos con una cuerda, inmovilizado y lo dejaron colgando de un balcón de cabeza. Posterior a eso le dice que le van a tapar los ojos y que se tiene que tirar”.

El periodista no dudó en dar a conocer su opinión, mostrándose visiblemente afectado y molesto por los hechos acontecidos.

“Yo no sé qué nos pasa… Me liquidaron la mañana… No puedo creer que estemos comentando esto que es de una dureza…”, partió señalando el profesional.

“Una persona a la que colgaron, saltaron sobre él, lo amarraron, lo metieron a un auto, lo hicieron luchar con un compañero, dejándolo en una posición sexualmente incómoda… ¿De qué estamos hablando?”, continuó.

En ese sentido, el periodista condenó los hechos, sin embargo explicó que “yo soy incapaz de manchar Bomberos, es una institución maravillosa por la gran labor que realizan en Chile”, finalizó.