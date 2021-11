Rodrigo Sepúlveda protagonizó tenso momento con alcalde de Cerro Navia en Mega

“No, no, no. Es que si se va a poner así…”, señaló el periodista de Meganoticias al presidente de la Asociación de Municipios Libres.

Una breve pero intensa polémica se vivió la mañana de este sábado en Meganoticias Alerta, luego que el periodista Rodrigo Sepúlveda y el alcalde de Cerro Navia y presidente de la Asociación de Municipios Libres (AML) , Mauro Tamayo, tuvieron un “encontrón” frente a las cámaras de televisión.

Todo ocurrió mientras debatían la iniciativa que se encuentran impulsando un grupo de ediles para incorporar a la AML como pool de clientes de Enap, de modo que los municipios se conviertan en distribuidores minoristas de gas licuado de petróleo, lo que bajaría sus precios.

El objetivo es lograr que los municipios en conjunto financien la compra de los cilindros de gas, y con el apoyo de Enap y de los comerciantes de distribución, llenarlos y venderlos a los vecinos y vecinas, iniciativa llamada “Gas Popular”.

Todo inició con la pregunta de una televidente sobre cuánto sería la rebaja de concretarse esta idea. “Hay que saber cuál es la economía que se va a generar con que la Municipalidad distribuya el gas. Sería bueno saber cuánto es el descuento”, expresó la mujer.

“Alcalde, escuchó la historia, familia de cuatro, dos balones, 44 mil pesos mensuales. Mauro, ¿cuánto será el descuento para ella? Que es lo que efectivamente quiere saber”, consultó el conductor del espacio al Alcalde.

“El precio varía, va a variar según la ubicación geográfica y sobre todo si Enap cumple con su voluntad (…) de tener una planta de llenado de cilindros en cada región del país. Y segunda condición para que esto resulte, es que Enap comience a importar gas”, explicó Tamayo.

“Si esas dos condiciones se cumplen, el cilindro de gas, en promedio, van a haber variaciones (…), un cilindro de 15 kilos en promedio estará entre 16 y 17 mil pesos”, continuó.

“La explicación es muy necesaria”, interrumpió “Sepu”.”Pero quiere saber cuánta plata le van a bajar, cuánto menos va a costar el balón”.

“¿Lo repito? Lo acabo de decir”, respondió el edil. “¿Lo repito?”, reiteró.

“Gracias alcalde… voy con el alcalde de Chihuayante”, manifestó el periodista, pero Tamayo continuó hablando. “No, no, no. Es que si se va a poner así…”, lo detuvo el periodista.

“Pero es que lo acabo de decir” replicó la autoridad.

“Si… lo tengo hasta anotado, pero yo quiero que usted lo repita. Pero en la mejor de las ondas le pregunto“, aclaró el comunicador.

“Por eso, si quiere que lo repita, lo repito: entre 16 y 17 mil pesos”, contestó.

“Ya, y la diferencia de lo que ella paga, ¿cuánto se va a ahorrar?”, reiteró.

“10 mil pesos”, sostuvo el jefe comunal.

“¿Eso le costaba tanto? No era necesario que me tratara a mi como que no lo estaba escuchando, lo único que yo hago acá es prestarle atención”, señaló el profesional.

“Pareciera que no me estaba escuchando”, replicó el alcalde. “Piensa todo lo contrario”, finalizó el conductor de noticias, quien al final del encuentro se "abuenaron".