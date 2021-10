Rodrigo Sepúlveda exigió que se haga justicia tras la muerte de Denisse Cortés

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió el pasado fin de semana a la muerte de Denisse Cortés, estudiante de derecho que perdió la vida después de ser herida en la denominada "marcha por la resistencia mapuche", que se llevó a cabo en Plaza Baquedano.

"Para mí es muy fácil pararme acá y empezar a criticar y sancionar a alguien, pero me parece que es muy injusto. Aquí hay que tener las piezas y la claridad absoluta a través de las imágenes, de la investigación, para determinar cómo fallece Denisse", fue lo que comenzó diciendo el conductor del mencionado programa de televisión.

Por otra parte, el periodista también enfatizó lo siguiente al respecto: "Este no puede ser un día feliz, porque hay una chilena, una abogada, una mujer de familia que hoy no está por solo ir a una manifestación. Eso tiene que terminar en este país, sea de donde venga la agresión. Que la sanción sea dura como corresponde, a quien sea. Esto es caiga quien caiga".

"Acá no puede haber suavidad respecto a este tipo de circunstancias. Se tiene que actuar con dureza. Acá falleció una mujer, no podemos seguir así. La justicia tiene que hacer su pega, la investigación se tiene que hacer profunda, y rápida, no demorarse", cerró.