Rodrigo Sepúlveda dejó como mentirosa a Pamela Jiles en Meganoticias Alerta

La parlamentaria interpeló al periodista acusando que ella tenía un veto televisivo. El comunicador negó las acusaciones en vivo.

Una nueva polémica protagonizó este sábado la diputada del PH, Pamela Jiles, quien reaccionó molesta a una entrevista de Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta.

El comunicador conversó con los diputados Marcelo Díaz y Jorge Alessandri, quienes han presentado proyectos para el retiro de los fondos de pensiones.

A través de Twitter, la parlamentaria escribió el siguiente mensaje: "Rodrigo Sepúlveda, qué curioso que usted entreviste extensamente a dos diputados que NO proponen retirar el 100% de fondos previsionales, y vete a esta diputada que presentó el único proyecto de retiro real. Usted se hace parte de exclusiones y vetos televisivos?".

@rodrigosepu qué curioso que usted entreviste extensamente a dos diputados que NO proponen retirar el 100% de fondos previsionales, y vete a esta diputada que presentó el único proyecto de retiro real. Usted se hace parte de exclusiones y vetos televisivos? @meganoticiascl — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) June 19, 2021

Y la respuesta no tardaría en llegar, ya que el periodista le respondió en vivo frente a las cámaras de Mega. "Me acaba de llegar este Twitter y lo quise poner al aire. Me escribió la diputada Pamela Jiles, a quien le agradezco por comunicarse con nosotros", indicó.

Luego de leer el mensaje, aclaró: "Diputada Pamela Jiles, nunca he funcionado con veto. Es lo que me haría no estar acá. Yo no funciono con veto. Nunca en mi vida, en toda mi trayectoria, en lo que haya hecho bien o mal, pero el veto conmigo no va".

Rodrigo Sepúlveda.

Además, también recordó que "muchas veces me vetaron, pero el tiempo fue dando vuelta la situación. A mí me vetaron técnicos, jugadores, por críticas futbolísticas. Yo pongo esto para que se de cuenta que de mi parte o del canal no hay veto. Feliz de escucharla, ningún problema".

Luego de haber emitido estas declaraciones, la diputada volvió a tuitear después de algunos minutos y manifestó gratitud por el gesto, expresándole al rostro que “le creo y usted me da confianza".

Muy bien @rodrigosepu. Le creo y usted me da confianza, así que estoy esperando su llamado para explicar en ese espacio suyo a la ciudadanía cómo podemos lograr que recuperen SU dinero que necesitan ahora y al que tienen derecho exigiendo q se tramite #FuerzaAbuelaxMi100xCiento — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) June 19, 2021

Finalmente, le dijo a Rodrigo Sepúlveda que "así que estoy esperando su llamado para explicar en ese espacio suyo a la ciudadanía cómo podemos lograr que recuperen su dinero que necesitan ahora y al que tienen derecho exigiendo que se tramite".