Rodrigo Rojas Vade anunció su renuncia a la Convención Constitucional

Rodrigo Rojas Vade.

El convencional Rodrigo Rojas Vade utilizó sus redes sociales para anunciar su renuncia oficial a la Convención Constitucional, luego de la polémica que se generó tras confesar que no sufre de cáncer.

A través de un video en que explica su decisión, reiteró las disculpas por el hecho que lo tiene siendo investigado por el delito de perjurio.

“No volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado”, expresó en su cuenta de Instagram y Facebook.

El otrora representante de la ex Lista del Pueblo aprovechó la instancia para decir que “he cometido errores muy graves, pero ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos”.

“No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy. No invoco fuero ni lo voy a hacer y estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario. De igual forma, no aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”, añadió.

“No trabajaré en la Convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores, los reconocen y asumen las consecuencias”, cerró, dejando en claro que su anhelo es que sean 155 quienes redacten la propuesta de una nueva Carta Magna.