Rodrigo Peñailillo regresó a Chile exigiendo una candidatura al Senado

El ex jefe de gabinete y ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, retornó al país exigiendo una curiosa petición al vicepresidente del Partido Por la Democracia (PPD), Francisco Vidal.

"Me llamó hace dos meses atrás, no hablábamos hace años. Me contó que estaba en Chile con su familia y que estaba haciendo clases. Y en ese contexto me dijo ‘estoy pensando en ir de candidato por Biobio’. Pero lo estaba pensando, evaluando. Y este año al Biobio le toca elegir senador", expresó Vidal en su momento.

Luego de dejar en claro que quiere regresar al ruedo, otras fuentes del PPD aseguran que ha enviado mensajes similares a la colectividad mediante sus militantes más cercanos. Ellos son Harold Correa y Juan Eduardo Faúndez, todos pertenecientes a lo que alguna vez se conoció como "la G90".

El ex rostro del segundo Gobierno de Michelle Bachelet causa opiniones divididas en la Oposición, ya que estuvo involucrado en el caso SQM, lo que terminó gatillando su salida de La Moneda, siendo reemplazado por Jorge Burgos (DC).