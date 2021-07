Rodrigo Peñailillo anunció candidatura al Senado por importante distrito del país

“La región del Bío Bío merece ser reconocida por el valor que tiene para nuestro país y en ese sentido hay que hacer muchos cambios”, señaló.

El exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, confirmó su candidatura al Senado por la región del Bío Bío, relatando que ha mantenido reuniones con autoridades y agrupaciones sociales.

En conversación con Radio Bío Bío de Concepción, recordó su época de dirigente estudiantil, de su polémica salida del Gobierno de Bachelet y realizó una autocrítica por el rol de la centro izquierda en no concretar los cambios que requería el país.

El ex ministro detalló que en su calidad de presidente de la Federación de Estudiantes de la UBB, entre las demandas “pedíamos arancel diferenciado, que era un mecanismo de financiamiento donde la familia pagara en base a sus ingresos. Es decir, una familia que tenía más altos ingresos obviamente pagara un poco más y los que no, un poco o no pagaran nada”.

Al ser consultado respecto a su rol como ministro y la bancarización de la Educación, la exautoridad afirmó que “cuando llegamos con el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet, la promesa fue comenzar con la gratuidad. Iniciar un proceso de gratuidad universal y ahí está uno de mis dolores porque hoy día lamentablemente la gratuidad no sigue siendo algo tan masivo como yo esperaría. Nosotros hicimos una reforma tributaria que recaudó muchos recursos y lo que se espera es que esos recursos lleguen a las familias a través de la educación".

A su juicio, se requiere ampliar la oferta educativa a todas las comunas, con planteles educacionales en los diferentes territorios, propuesta que calculó no saldría más de 24 millones de dólares.

“La región del Bío Bío merece ser reconocida por el valor que tiene para nuestro país y en ese sentido hay que hacer muchos cambios”, señaló. Entre los cambios, precisó, está entregar más atribuciones al gobernador regional. “Esta pelea hay que darla desde ya, y esa es una de las tareas y cosas que lo motivan”, precisó.

Finalmente, confirmó su candidatura al Senado por el Bío Bío, precisando que está conversando con autoridades locales, alcaldes y dirigentes sociales para saber cómo puede contribuir a la región.

La escasez hídrica, la falta de vivienda y conectividad son algunas de las materias que pretende liderar desde el Senado. Para finalizar aseguró que tiene el mismo cariño y respeto por Bachelet, aunque no mantienen contacto.