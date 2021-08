Rodolfo Carter lanzó una ácida crítica a la estrategia política de Sebastián Sichel

"Me complican esas personas que queman todos los escalones por los cuales ascendieron al poder", argumentó el alcalde de La Florida.

Rodolfo Carter.

El alcalde de La Florida y vocero del ex candidato Joaquín Lavín, Rodolfo Carter, analizó la estrategia política y comunicacional que usa la carta de Chile Vamos para seguir en La Moneda.

“Me da la impresión que tiene dos caminos bastante definidos. Uno, siguiendo un poco el modelo de Michelle Bachelet, ser un fenómeno en sí mismo, con una historia muy centrada en sí mismo, y eso ha resultado antes, resultó en Estados Unidos con Obama, resultó en Chile con Bachelet, probablemente en el entorno de Sebastián Sichel puede estar esa idea, legítima, creo que equivocada sí, es muy peligrosa. Porque su liderazgo es tan mesiánico y tan autorreferente, es tan demasiado hipotecado sobre sí mismo”, señaló.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal aseguró que votará por Sichel, pero dejó claras sus diferencias con el presidenciable de derecha.

“Para mí es super difícil entender a una persona que cambia tanto de opinión en tan poco tiempo y que se ha peleado con todos con quienes estuvo”, sostuvo el jefe comunal de La Florida. Esto, debido a que Sichel votó por Bachelet en 2013, militó en la DC y Ciudadanos (fundado por Andrés Velasco).

En ese punto, el edil manifestó: “yo he cambiado de opinión, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero me complican esas personas que queman todos los escalones por los cuales ascendieron al poder”.

Asimismo, calificó como “muy riesgosa” la estrategia que tiene el ex militante DC. “Cuando uno se autoerige como un referente moral, o de virtud, la gente también exige demasiado, no perdona nada. No olvidemos que la presidenta Bachelet se había convertido en algo realmente mágico para la sociedad chilena y bastó con que su hijo cometiera un error garrafal para que ese proyecto se viniera al suelo. Y digamos que la biografía de Michelle Bachelet es mucho más impactante (que la del candidato de Chile Vamos)”.

Aún así, el ex vocero de Lavín es claro: “de verdad me quiero tener que arrepentir de lo que pensaba. Tengo los dedos cruzados de que en un par de meses pueda decir que estaba equivocado”.