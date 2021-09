Roberto Cox fue encarado en medio de marcha contra la inmigración en Iquique

Rafael Cavada, quien se encontraba en el set en Santiago, instó al periodista a dejar la marcha para evitar eventuales agresiones.

Un tenso momento vivió el periodista de CHV, Roberto Cox, en medio de la cobertura de la marcha contra la inmigración irregular en Iquique, cuando fue encarado por los asistentes.

El periodista estaba dando la palabra a las personas en el lugar, donde le señalaron que “nosotros no somos xenófobos, los medios dejan como que Iquique fuera xenófobo y no es así. Son dos años con migrantes acá, dos años. Las autoridades no han hecho nada”.

Sin embargo, un grupo comenzó a insultar al comunicador y lo llamaban a irse del lugar, mientras le gritaban “ustedes mienten, ustedes mienten”.

Frente a esta situación, Rafael Cavada, quien se encontraba en el set en Santiago, instó al periodista a dejar la marcha para evitar eventuales agresiones.

Por su parte, una mujer le gritaba que “ustedes han dicho puras mentiras en su canal”, mientras que el propio periodista reconoció que “es muy difícil trabajar acá”.

Roberto Cox vive tenso momento en marcha contra inmigración en Iquique, por culpa de Rafa Cavada ➡️ https://t.co/FRtq1a9QuJ pic.twitter.com/GRUf2PA800 — EL INFORMADORCHILE🇨🇱 (@INFORMADORCHILE) September 25, 2021

“No se conversa con gente que no quiere conversar. Busca donde hayan más neuronas que hormonas”, le expresó Rafael Cavada.