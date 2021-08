Ricardo Lagos exigió mantener en la comisión de DD.HH al ex edecán de Pinochet

El ex Mandatario cree que los pares de la Convención Constituyente no tienen derecho a decidir a cuál reunión puede asistir el ex almirante.

Ricardo Lagos

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, se refirió al “veto político” que sufrió Jorge Arancibia en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, luego que el pasado viernes decidieran dejarlo fuera de las audiencias públicas.

En el programa Mesa Central, el ex Mandatario planteó que “el tema de fondo es que todos los que están allí, es porque fueron elegidos. Sus pares no pueden decirle usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión” porque “no es propio de un sistema democrático, así de simple”.

Te puede interesar: Rodolfo Carter lanzó una ácida crítica a la estrategia política de Sebastián Sichel

En ese sentido, el ex Jefe de Estado comparó lo ocurrido en la Convención con el Congreso. “Con ese criterio, usted se dará cuenta, que sería imposible entonces que funcione el parlamento de Chile. Creo que ahí se están introduciendo elementos, y yo confío que eso pueda remediarse por un plenario, que todos digan si están de acuerdo o no con aquello”, sostuvo.

Según el ex Jefe de Estado, no es problema quién fue Jorge Arancibia sino que “a nadie le puede gustar decir que porque está ahí tiene un derecho distinto al que también tiene la misma calidad que usted, porque todos son constituyentes”.

Por lo mismo, cree que este problema debería resolverlo las directivas y no “un grupo que está en una comisión”.