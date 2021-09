Revelan que Cata Pulido ya estaría aburrida de trabajar con Paty Maldonado en “Las Indomables”

El periodista Sergio Rojas lanzó la "bomba nuclear" sobre la relación entre las dos compañeras de trabajo.

La relación entre Cata Pulido y Paty Maldonado ya no da para más.

Una bomba. Así se podría catalogar a la información entregada por el periodista Sergio Rojas sobre la relación laboral entre Paty Maldonado y Cata Pulido, quienes animan el programa “Las Indomables” en YouTube.

Recordemos que en el espacio ambas hablan sobre la contingencia y sobre la televisión. Eso sí, han protagonizado más de alguna polémica con algunas de sus declaraciones sin filtro.

De hecho, la más reciente tiene que ver con las realizadas por la ex panelista del “Mucho Gusto”, quien barrió con The Covers, estelar de Mega, precisamente su ex casa televisiva.

Por lo mismo, este tipo de situaciones tendrían algo molesta a la actriz. Así al menos lo reveló este martes Sergio Rojas en el “Me Late”, donde aseguró que la artista tiene muchas ganas de abandonar el programa, en el cual no estuvo presente este lunes debido a asuntos personales, según contó la misma Maldonado.

"Me contaron que ha comentado a su círculo cercano que está chata. Que trabaja hoy con Patricia Maldonado por un tema netamente económico, porque no tiene otra opción laboral”, dijo el periodista de espectáculos en el espacio de TV+.

Y sobre la misma, agregó: "incluso le ha pedido disculpas a personas que se han sentido ofendidas por los dichos de Maldonado y la excusa sería esta: ‘puta perdóname. Tengo que estar ahí porque no tengo más trabajo’”.