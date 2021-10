Revelan los grandes aportes de empresarios del gas a la campaña de Sebastián Sichel

Según una investigación de El Mostrador, el candidato ha recibido financiamiento por de directivos de Gasco, Abastible y Lipigas.

Un nuevo golpe sufrió la candidatura presidencial oficialista, Sebastián Sichel, tras conocerse que ha recibido aportes de dinero por parte de ejecutivos de las tres principales empresas ligadas al gas: Abastible, Lipigas y Gasco.

Se trata de las tres compañías salpicadas por el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que advirtió una posible colusión en el sector.

Según informó El Mostrador, de acuerdo a los registros del Servicio Electoral (Servel), en la larga lista de donantes que han abierto su billetera para apoyarlo en su carrera a La Moneda, están representantes de directorio de dichas empresas.

De acuerdo a la publicación, el pasado 14 de septiembre, el candidato de Chile Podemos Más recibió un millón de pesos por parte del vicepresidente de Abastible, José Odone Odone. El 21 del mismo mes, el vicepresidente de Lipigas, Jaime García Rioseco, le aportó $5 millones.

Además, uno de los directores de Lipigas, José Miguel Barros Van Hovell Tot Westerflier, le otorgó dos depósitos de $5 millones cada uno, es decir, $10 millones.

Días más tarde, el 29 de septiembre, recibió $500 mil de parte de uno de los directores de Gasco, José Ignacio Laso Bambach.

En resumen, el candidato sumó un total de $16,5 millones en aportes provenientes de ejecutivos de empresas ligadas al gas.

Esto, aunque desde Lipigas fueron enfáticos en señalar que “como empresa no ha realizado aportes a la campaña de ningún candidato presidencial”.

Por su parte, Laso Bambach dijo no conocer al candidato y descartó tener vínculos con su afiliación política.

“Me parece increíble que se use mi nombre para un aprovechamiento político y además se pretenda manchar con esto la reputación de una gran empresa como Gasco. Nunca he sido donante ni patrocinador de campañas políticas de ninguna especie”, declaró en un comunicado público.

Ante las críticas, el ex ministro de Desarrollo Social apuntó contra sus contendores y sus sueldos, además de instar a discutir las propuestas de campaña.

“Acordamos como sociedad darnos reglas de financiamiento para las campañas. Existe un registro público y regulado por el Servel, y los aportes son de cientos de personas naturales. Pero, para algunos, el mundo se divide entre buenos y malos, unos pueden aportar y otros no”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No me pagan $20 millones mensuales como parlamentario mientras hago campaña presidencial, ni tengo a personas contratadas por el Congreso. ¿Vamos a hablar de las propuestas de campaña en algún momento? Yo sí”, añadió en la red social.

Más tarde, realizó un punto de prensa para referirse a sus propuestas para enfrentar el cambio climático, instancia en que aprovechó de pedir que “paremos con las mentiras” respecto a la polémica por el financiamiento de su campaña presidencial.

“Cuando alguien aporta en el Servel, nosotros no tenemos idea dónde trabajan esas personas. Esa es la gracia de la ley electoral”, expresó, asegurando que “si usted aporta, yo no sé dónde trabaja y cómo lo hace”.

“Lo raro es que haya candidaturas presidenciales que veo que viajan por el país y que no aparezcan aportes. ¿Quién las financia? ¿El viejo pascuero, o simplemente viven de la plata del Estado? Yo conmino a Boric y a Provoste a renunciar a sus sueldos de parlamentarios ahora”, añadió.

“Yo era presidente del Banco Estado y cuando decidí ser candidato renuncié para que los chilenos vieran en qué me dedicaba y ser candidato presidencial. ¿Saben cómo me financio la campaña? Con los aportes que hace la gente en el Servel transparentemente. ¿Saben como se financia el resto? Con el sueldo y los impuestos de los chilenos”, cerró.