Reconocido escritor nacional aseguró que se "suicidaría" antes que votar por Kast

El Premio Nacional de Literatura de Chile, Raúl Zurita, hizo un análisis acabado de la realidad política del país, donde tuvo duras palabras para el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con The Clinic, el escritor dijo que “creo que es un error garrafal demonizar a Kast. La necesidad de orden, de amor por pérdidas de empleo, etc., son cosas reales. No se saca nada con decir: ‘mira estos tontos que se creen esas cosas que él dice’. Yo creo que Kast ha analizado muy bien eso. La paz y la seguridad también es buscar esperanza dentro de la política. Y creo que un gran político aquí será el que sea capaz de ver todos esos ámbitos también. Pero yo le tengo terror a Kast y yo me suicido antes que votar por él, por lo que representa, que es todo lo contrario de lo que yo creo pensar. Ahora, si él crece, esto también es algo real”.

Por otro lado, dijo que es partidario de Gabriel Boric. Consultado sobre si su juventud le juega en contra, Zurita indicó que “ha habido Papas que han sido Papas a los 22 años y reyes que han sido reyes a los 21 años. En ambos casos hay quienes han sido geniales y otros que han sido un desastre. Eso no dice nada. Pero le puede hacer muy bien a la calle, a la ciudadanía, el tener un Presidente profundamente bien intencionado. Yo veo a Boric como un joven idealista bien intencionado y ¡Dios mío, en esta época tan oscura, la gente bien intencionada ya casi no habla!”.

Respecto a Sichel, afirmó que “lo encuentro tierno e incluso hasta me da un poco de pena. Te explico: un día se amparan en Sichel y están rimbombante con él. Pero es una cosa de la política, y la derecha es tremendamente cruel en ese sentido, hace siempre el “si te he visto no me acuerdo”. Es lo que está pasando ahora con Sichel: la derecha cree ahora que le sirve Kast”.