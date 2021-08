Rafael Cavada y Arturo Zúñiga protagonizaron tenso "round" en redes sociales

El periodista se lanzó contra el constituyente por su rol como subsecretario de Redes Asistenciales en redes sociales.

Rafael Cavada

Un duro "round" tuitero protagonizaron el periodista de CHV, Rafael Cavada, y el miembro de la Convención Constitucional, Arturo Zúñiga.

A través de la red social, el rostro de CHV comentó una noticia acerca de los supuestos fondos mal gastados en la Subsecretaria de Redes Asistenciales y en el que Contraloría "destroza" la gestión de Zúñiga.

"Vaya, me había olvidado de los inmigrantes que nunca fueron a las residencias don @arturozunigaj Pero se pagaron igual. Fue cuando usted estaba a cargo, no?", preguntó el periodista de CHV, generando la rápida respuesta de la ex autoridad sanitaria.

"Sorprende que en menos de 24 horas vuelvas a cometer el mismo error. Aunque parecía que habías entendido. Lo que denuncias con tanto escándalo, es el mismo caso anterior. No se pagó un solo peso y denuncié en la fiscalía", le aclaró Zúñiga.

"No denuncia nada constituyente, eso ya lo hizo Contraloría. Solo le recuerdo su nivel de eficiencia en el gasto de platas públicas", aclaró e periodista.

Y la discusión prosiguió, ya que un nuevo tuit, Zúñiga contestó: "Ok, queda claro que no entendiste el caso ni lo que dice contraloría. Vimos el intento de fraude, investigamos, denunciamos y actuamos. Cuidamos cada peso estatal".

"Después de las denuncias en la prensa, no?", insistió el periodista. "Porque antes, el nivel de eficiencia era convenientemente bajo", cerró.

