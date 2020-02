[VIDEO] Rafael Cavada la hizo otra vez y ahora deja callado a Checho Hirane en TV

Luego de su round con Iván Moreira, el periodista Rafael Cavada se trenzó en una discusión con Checho Hirane, a quien lo dejó sin respuesta.

Rafael Cavada nuevamente se transformó en tendencia de redes sociales y recibió muchas felicitaciones luego de su acalorada discusión con Checho Hirane, a quien dejó totalmente sin respuesta.

A 24 horas de su bullada cerrada de boca a Iván Moreira por el financiamiento ilegal de su campaña y el caso de corrupción del Caso Penta donde estuvo involucrado con la frase “raspado de la olla”, ahora le tocó al ex humorista.

Esto, porque el ahora animador de Radio Agricultura y figura fuerte de la ultra derecha chilena, fue entrevistado en el matinal Contigo de CHV, donde habló de los desmanes en Plaza Italia, culpando a la “Primera Línea”.

Es ahí donde el periodista Rafael Cavada le ‘paró los carros’. “Tú dices que la Primera Línea son los que causan los saqueos y no es así. Yo he reporteado cada viernes y ese grupo es el que se enfrenta a Carabineros y protege a los manifestantes pacíficos que se reúnen en Plaza de la Dignidad”.

El ex humorista replicó que “esa es tu interpretación y quieres imponerla como la verdad absoluta. Que cosa más pedante”, dijo en tono de broma.

Cavada siguió diciendo “no es interpretación, es lo que veo en la calle misma. ¿Tu has visto algo que afirmas otra cosa?”, le preguntó. “Yo no voy a Plaza Italia”, respondió Hirane, desatando las risas en redes sociales.