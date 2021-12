Rafael Cavada contó detalles de su recuperación tras su grave accidente en moto

El periodista Rafael Cavada conversó con el medio LUN para referirse al accidente que sufrió en noviembre pasado con su motocicleta en la comuna de Ñuñoa.

El profesional estuvo 8 días internado y comenzó paulatinamente a retomar sus actividades, como su programa radial, al que volvió este lunes de forma telemática. Ante esta nueva vida, el comunicador reveló que “la operación que tuve a la mano fue bastante larga y compleja, el médico me advirtió que podía perder la mano”.

El periodista detalló que “tengo una órtesis desde el codo a la palma de la mano en el brazo derecho. Tengo varias fracturas ahí. Tengo una bota ortopédica en el pie derecho, también tengo varias fracturas ahí, como cuatro, casi todas sin desplazamiento excepto una en la articulación bajo el dedo pequeño del pie”.

Junto a lo anterior, agregó que “tengo fierros en ambos lugares, pero estoy relativamente bien. Para trabajo telemático no hay ningún problema, pero no para trabajos en la calle. Si me caigo en la mano (derecha) la fracturo toda de nuevo porque esto no tiene ni dos semanas”.

Sobre cuándo podría estar recuperado, Rafa Cavada respondió: “Es que me quebré toda la mano derecha. Puedo mover los dedos de la mano, pero esto va a requerir, primero que solden bien los dedos, luego ver la pérdida de movilidad y después la terapia. Aún no lo tenemos claro. En un mes me sacan los fierros y se evalúa la muñeca para una operación posterior. No se podía evaluar ahora porque aún no se podía hacer apropiadamente”.

Por este motivo aún no podrá regresar a Chilevisión, ya que no puede salir a reportear, que es su principal rol.

El profesional aseguró que podría estar de vuelta antes de lo que muchos piensan, pues está acelerando el proceso de su recuperación gracias a un tratamiento en una cámara hiperbárica gracias a la fundación Un casco de vida, que se contactó con él para ayudarlo.

“Tengo que venir todos los días. Me meto una hora y ahí respiro oxígeno puro a mayor presión del que hay en la calle, eso aumenta el oxígeno en la sangre y hace que la recuperación sea más rápida”, detalló.

Según aseguró el periodista, “eso me ha hecho excelente, estoy mejorando a mucha mayor velocidad”.

Finalmente, aseguró que no dejará de usar su moto, pese a este accidente. “Yo no me voy a bajar de la moto. Pero sí voy a limitar su uso. (…) Yo ocupaba la moto para cubrir los espacios y correr de aquí para allá todo el día para llegar a la hora. Ahora tomaré más Metro, que me encanta porque me sirve para escuchar radio o podcasts, o andar en bicicleta cuando pueda o auto. Usaré la moto los fines de semana para divertirme, pasarlo bien”, cerró.