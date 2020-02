Estudio confirma que niños de Quintero y Puchuncaví tienen alto riesgo de contraer cáncer

La investigación fue hecha por científicos chilenos y extranjeros, encontrando alarmantes índices de arsénicos. Exigen que el Gobierno de Piñera actúe.

Un grupo de científicos nacionales y extranjeros realizaron un estudio que tuvo alarmantes resultados: los niños que viven en Quintero y Puchuncaví tienen alto riesgo de contraer cáncer por los metales pesados que hay en el ambiente.

La investigación consistió en tomar muestras de suelo en las cercanías del complejo industrial, denominado “zona de sacrificio” en las localidades de la Región de Valparaíso, para determinar los índices de concentración de plomo, arsénico, cobre y zinc.

Uno de los resultados más alarmantes conseguidos por este estudio es el que deja en evidencia el alto riesgo que tienen los niños que viven en el sector. “El riesgo carcinogénico debido a la exposición al arsénico fue superior al valor umbral de 10-04 en la población de niños pequeños (1-5 años) en el 27% del área de estudio", asevera.

A su vez, los científicos dejan en claro que los números conseguidos son inaceptables según los parámetros de Enviromental Protection Agency de EE.UU. y exigen al presidente Sebastián Piñera tomar cartas en el asunto.

"Las concentraciones de cobre, arsénico y plomo se correlacionaron positivamente entre sí, sugiriendo que su fuente es la división de Codelco”, dejó en evidencia el estudio.

Ante esto, Katta Alonso, vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio, manifestó a El Mercurio de Valparaíso que “el Gobierno debe intervenir la zona, no podemos seguir así. Este estudio sólo, en el fondo da a conocer la problemática de los suelos y la implicancia en la salud, sobre todo en nuestros niños, y es cáncer. Esto es un problema gravísimo que nosotros ya lo habíamos dicho con el estudio que hicimos del agua, en donde la conclusión fue no pisar la playa. Ese estudio fue hace dos años atrás cuando el presidente Sebastián Piñera se pronunció y dijo que iba a acabar con las 'zonas de sacrificio' y no ha hecho nada”.