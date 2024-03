Al exconstituyente Rodrigo Rojas Vade se le dio por cumplida su pena por estafa, así lo anunció el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Recordemos que Rojas se hizo comido durante el “Estallido Social” y consiguió convocar a miles de votantes al invitar que tenía cáncer y levantar la bandera de lucha por una “salud de calidad”, mentira que fue condenada por la ciudadanía.



Debido a su “irreprochable conducta anterior”, el Tribunal le permitió a Rojas cursar su condena en total libertad, siempre y cuando acreditara su domicilio y actividad académica o laboral. Así mismo el Centro de Reinserción Social Occidente señaló que el condenado había cumplido con el periodo y los requisitos que había dictado el tribunal.



¿A qué se dedica Rojas Vade en la actualidad?



Según El Mercurio el exconstituyente realiza venta de plantas y realiza todo tipo de reparaciones. "Desarrolla como actividad laboral informal en la venta de plantas y todo tipo de reparaciones", informaron.



Por otro lado, la jueza de garantía Isabel Correa mencionó que “téngase por cumplida la pena sustitutiva impuesta al sentenciado (…) conforme lo indica el informe de cumplimiento remitido”. Cabe mencionar que en la audiencia en la que fue condenado, Rojas confirmó haber inventado estar enfermo y haber utilizado esta para hacer eventos a beneficio.



“Me costó mucho entender lo que había pasado, sentí que el mundo se derrumbaba y no supe qué hacer con esa información. En razón de lo anterior, tomé la decisión de no dar a conocer mi enfermedad real, sino más bien contar que padecía de cáncer, en particular de una leucemia linfoblástica aguda mixta. Nunca di a conocer mi verdadero diagnóstico ni a mi pareja, ni a mis familiares más cercanos, hasta hace unos días, en que di a conocer esta situación a través de un video que publiqué en mi cuenta de Instagram”, contó en esa misma instancia.

Tribunal dio por cumplida la pena de Rojas Vade por estafa: El exconvencional había sido condenado a una pena de 61 días de presidio tras simular que estaba enfermo y obtener donaciones para el supuesto tratamiento.https://t.co/bPmrGxQDo3 — diariousach (@diariousach) March 8, 2024