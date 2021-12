¿Qué esconden? Abogada de Franco Parisi pidió no revelar los montos recaudados por el PDG

La defensora del ex candidato presidencial interrumpió al presidente del Partido de la Gente en el momento que contaría todo en el Mucho Gusto.

La abogada de Franco Parisi.

Un curioso momento se vivió la mañana de este jueves en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, luego que la abogada del ex candidato presidencial de la Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, habló acerca de la denuncia de algunos militantes respecto a la presunta falta de transparencia en la colecta de fondos.

Recordemos que durante la tarde del miércoles, el PDG anunció acciones legales contra Ciper, luego que publicara un reportaje donde se informa sobre donaciones a cuentas personales para la campaña del candidato que no han sido rendidas.

“Primero, Ciper está hablando en base a supuestos, no es un hecho cierto. Dos, Paulina (de Allende-Salazar) acaba de mostrar una foto de una franja determinada que no tiene fecha ni fuente determinada. En el lenguaje que se utilizó antes de ser constituido como partido, nosotros, como cualquier agrupación humana, podemos gestionar recursos, todos los que nosotros queramos. No éramos un partido político hasta el 27 de julio. Todos los recursos que recaudamos antes en la cuenta de Luis, fueron voluntarios”, aclaró Elizabeth Rodríguez.

Asimismo, la profesional indicó que “el objetivo era recaudar fondos para iniciar nuestro trabajo como grupo”. Fue en este contexto que Paulina de Allende-Salazar le respondió: “Agreguemos un elementito. La información que dimos a conocer es un tuit de Franco Parisi donde insta a depositar para su campaña. Esta publicación dice ‘somos los que queremos cambiar Chile, y esto lo hacemos entre todos. Si quieres hacer tu aporte, en la siguiente cuenta (...) a nombre de Luis Antonio Moreno, presidente del Partido”.

“Esto es de septiembre y Cecilia (una de las denunciantes que hablaba con el panel) da fe que dentro de las solicitudes que se hacían en el partido, este era el tenor”, complementó.

Por su parte, la abogada recalcó que “hay que dejar dos cosas claras. Las primeras fotos no son fuente oficial, por lo tanto hay que desestimarlo. Punto dos, todas esas recaudaciones era en base a pilares sociales para gestión operativa del partido propiamente tal”.

Sobre la figura de Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente que también participaba del debate, Rodríguez explicó que “el responsable civil y penalmente es el presidente de esta organización, por lo tanto, si una agrupación quiere hacer recaudación de fondos y que estos sean ajustados a derecho, es el presidente quien debe asumir el ingreso”.

“El problema es que su presidente no sabe cuánto recaudó, en qué fecha y a quién se la devolvió”, le apuntó Diana Bolocco a la abogada.

“Si sé”, interrumpió Luis. “Perdón? ¿Cuánto recaudó, Luis?”, le consultó Diana.

“Nosotros recaudamos...”, alcanzó a responder el entrevistado, cuando fue interrumpido por Elizabeth Rodríguez.

“Luis, esa es la parte que yo como abogada te voy a recomendar que no respondas”, le dijo, generando risas en el panel.

“A ver, Luis, reciba asesoría jurídica de Elizabeth mientras vamos a una pausa. Tráiganme una pilsen porque yo me voy a desmayar”, cerró José Antonio Neme.