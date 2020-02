Providencia niega que Matthei envió funcionarios a infiltrarse y espiar a la Primera Línea

Luego de la grave denuncia de una ex trabajadora, la Municipalidad de Providencia descartó de plano que tengan espionaje en el estallido social.

Tras el impacto de la denuncia de una ex trabajadora de la Municipalidad de Providencia, quien aseguró que Evelyn Matthei los enviaba a espiar las movilizaciones e infiltrarse en la denominada “Primera Línea”, desde la casa edilicia descartaron todo.

Se trata de la ex funcionaria Evelyn Quezada, quien habló con El Desconcierto y denunció las malas prácticas de la municipalidad, quienes los obligaban a estar en la zona más peligrosa de las marchas, sin protección ni dinero para alimentación, con el fin de conseguir información privilegiada.

“Me mandaron a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional, principalmente Plaza Baquedano (hoy conocida como Plaza de la Dignidad), con el fin de que yo me infiltrara en la Primera Línea entre los manifestantes para obtener información”, dijo la demandante.

Horas después de explotar la polémica y dejar a Evelyn Matthei en el ojo del huracán, desde la Municipalidad de Providencia descartaron de plano todo.

“Negamos tajantemente que nosotros realicemos labor de inteligencia como se trata de señalar en este relato, porque no es verídico, no corresponde”, declaró la alcaldesa subrogante de Providencia, Paulina Lobos.

“Tampoco es correcto ni es verídico que se le entregaran informes o información a la alcaldesa Evelyn Matthei. La verdad, niego tajantemente que la alcaldesa estuviera al tanto de esta situación, si es que fuera verídica”, añadió la subrogante.

La reemplazante de Matthei en sus vacaciones cerró expresando que “conozco a esta funcionaria. Yo cuando no estoy subrogando a la alcaldesa, soy la administradora municipal, y ella se acercó muchas veces a hablar conmigo, y me llama mucho la atención que, si esto estaba pasando, no se hubiese acercado a hablar conmigo”.