“Primera Línea” se organiza y ayuda intensamente a damnificados de Valparaíso

Luego de absurdas peleas en redes sociales para saber quién ayudó y quién no en el gravísimo incendio de Valparaíso, la llamada “Primera Línea” se organizó.

Luego del gravísimo y terrible incendio de Navidad en Valparaíso, donde casi 300 casas fueron consumidos por el fuego en plena Nochebuena, hubo una absurda pelea en redes sociales.

Y es que personas que no hicieron nada por colaborar, se pusieron frente a la pantalla del celular o de un computador para odiar a quienes, si lo hicieron, provocándose ridículas peleas entre los que defendían a la “Primera Línea” y los que no.

La verdad es que los manifestantes más violentos del estallido social, esos jóvenes que se encapucharon, se armaron de escudos y piedras y combatieron contra Carabineros durante días, permitiendo así que los pacíficos pudieran marchar sin peligro, fueron los primeros en llegar a los cerros Rocuant y San Roque.

Apenas se dio la emergencia, cerca de las 15:00 horas de este 24 de diciembre en Valparaíso, las personas que siempre fueron relacionadas con la “Primera Línea”, se unieron a Bomberos para ayudar a extinguir las llamas, para luego colaborar con la remoción de escombros.

"Yo al principio dije que los cabros que andan destruyendo todo deberían estar aquí ayudando y de verdad que escucharon. No se demoraron nada en llegar, seguían encapuchados, pero entre todos me dejaron limpio mi terrenito para poder comenzar de cero de nuevo, porque a mi ya se me había quemado la casa el 2014", reveló un vecino de Rocuant al matinal de CHV.

Además, en Santiago, voluntarios de la Cruz Roja que precisamente atienden a estos jóvenes cuando son heridos en las batallas contra la Policía, también se organizaron para recolectar ayuda y partir al Puerto a entregarla.

En definitiva, los únicos que no han ayudado en nada son los que aún siguen peleando en las redes sociales. En tragedias así, se dejan de lado los odios, las diferencias políticas, las religiones y los colores futbolísticos para unirse y colaborar.

Debe ser frustrante para el Gobierno y Carabineros -que están gastando millones de pesos en mejorar su imagen tras la violenta represión que han desatado estos meses-, que lo que más destaque en el #IncendioValparaiso sean los jóvenes de la #PrimeraLinea de esa ciudad ayudando: pic.twitter.com/3QyI21lKUE — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) December 25, 2019

Y si agregamos juguetes y ropa interior nueva? 🤩🥰



La ropa usada debe venir lavada y empacada individualmente indicando qué prenda es y talla.



Recuerde... de 12 a 19 hrs en Diagonal Paraguay 270 local 7



Todos juntos podemos hacer más que separados! pic.twitter.com/UBnVUiqBHg — Brigadamovil4linea (@BMovil4taLinea) December 25, 2019

https://twitter.com/Chile_Despert0/status/1210136635272249345

Desde el comite de emergencia y resguardo levantado en la Universidad de Playa Ancha se difunden puntos de acopio y realizan llamado fortalecer la ayuda obrera y popular ¡Familias en la calle nunca mas!#Valpo #Valparaiso #PrimeraLinea pic.twitter.com/mfLyjFYORI — La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) December 26, 2019