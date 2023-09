Presidente Boric salió a aclarar sus polémicos dichos sobre el suicidio de exmilitar

El presidente Boric, estuvo como invitado en el último episodio del ciclo especial de entrevistas del programa “Mesa Central”de Canal 13, un espacio que buscaba reflexionar y recordar los 50 años del Golpe de Estado.

El actual Jefe de Estado contó sus primeros recuerdos sobre el 11 de septiembre, la figura de Salvador de Allende y también decidió salir a aclarar sus polémicos dichos tras el suicidio del exmilitar condenado por el asesinato de Víctor Jara.

Mientras se desarrollaba el velorio de Guillermo Teillier, el mandatario señaló que el expresidente del Partido Comunista “murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”.

Sus palabras se dan luego del suicidio de Hernán Chacón, militar en retiro que tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser llevado a cumplir su condena por el crimen del cantante popular.

En conversación con Iván Valenzuela, el presidente aseguró que “no soy quien para juzgar la decisión de un suicida y respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sean, pero entiendo que dado el contexto se presta para esa interpretación”.

“Entiendo que el error es mío. No era mi intención referirme a su suicidio, y el error es mío, lo lamento porque no contribuye al debate que necesitamos”, añadió Boric.

Presidente Boric habló del Golpe de Estado y el nuevo plan de búsqueda

Durante la conversación hablaron sobre diversos temas pero al ser consultado por los errores de Allende, Boric indicó que era “muy difícil” juzgar a cualquier exmandatario.

“Pero creo que el error fue haber perdido o enajenado el apoyo de las clases medias y creo que desde la Unidad Popular hubo algún grado de sectarismo que terminó contribuyendo a la división”, señaló el presidente.

“En política siempre hay alternativas, el Golpe de Estado no era inevitable y es absolutamente indivisible de todo lo que pasa después. Esperaría que como sociedad nos comprometamos a que nunca más vamos a romper la democracia por los motivos que sean”, agregó.

El mandatario también comentó el nuevo “Plan de Búsqueda” que lanzaron hace solo unos días atrás.

“Creo que el Estado pudo haber hecho más para buscar la verdad en las violaciones a los Derechos Humanos. El ‘Plan de búsqueda de verdad y justicia’ que lanzamos esta semana liderado por el Ministro Cordero, tiene la misión de clarificar que el Estado tiene una deuda con los detenidos desaparecidos, con los familiares de las víctimas y con los torturados. Esa deuda debe ser saldada”, afirmó.

Además, declaró que “El objetivo del plan de búsqueda es que no sean los familiares los detectives. Las heridas están abiertas y yo me siento atravesado por una herida pese a no haber vivido ese período porque nos faltan más de mil chilenos y chilenas que no sabemos dónde están y que los hicieron desaparecer”.

Finalmente, el presidente Boric indicó que “me hubiese gustado que la conmemoración de los 50 años hubiese sido un consenso nacional en torno al valor de la democracia y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Espero que todavía estemos a tiempo de comprometernos a eso”.