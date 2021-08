Prefiere gente honesta: Deportista chilena rechazó oferta de financiamiento de Andrónico Luksic

A través de un extenso hilo de Twitter, la deportista le señaló al empresario que “intentas utilizar mi necesidad para limpiar tu imagen”.

Macarena Orellana le dio con todo a Luksic.

La deportista nacional Macarena Orellana, se transformó en tendencia en redes sociales luego de rechazar una ayuda económica de Andrónico Luksic, para poder representar a Chile en el mundial de kickboxing a desarrollarse en El Cairo, Egipto, durante octubre de este año.

“Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos. ¿Me ayudas con una luquita?”, señaló en sus redes sociales la semana pasada.

Uno de los que acogió el llamado fue el empresario Andrónico Luksic, quien se acostumbra a realizar este tipo de gestos, pero lo que recibió fue una contundente respuesta que, de seguro, no esperaba.

Maca La Maquinita respondió en un hilo de Twitter, dando sus razones para negarse al ofrecimiento, pese a necesitarlo con suma urgencia.

“Básicamente, ese dinero nos pertenece a todas las personas que habitamos este territorio, aun así, no lo aceptaría jamás. Primero Andrónico, no confío en tu filantropía, si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública”, empezó su descargo.

“Intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen (la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas)”, explicó agregando que “por otro lado, me pregunto ¿cuánto dinero ahorras en impuestos por la Ley de donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa y sería ¿cuánto? ¿el dinero que recaudas en un día?”.

“Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas, prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en conseguirlo o incluso aunque no lo logre”, continuó con sus descargos.

La deportista cerró avisándole al empresario que “prefiero dormir y actuar desde una ética que no pone el dinero en el centro, sino que pone los cuidados, el amor, el respeto por la naturaleza, por las personas (…) Por todo eso y más, te digo que NO”.

Voy a responder al ofrecimiento @aluksicc sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo. Andrónico, he pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo pic.twitter.com/H00tLlcWCv — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 18, 2021

Luego de viralizarse el tema, el empresario utilizó sus redes sociales para responderle a la deportista. "Macarena, le aclaro que en todas las ayudas que hemos hecho , jamás hemos solicitado nada a cambio", señaló, agregando que "lo hacemos porque creemos en la importancia de apoyar a los deportistas chilenos . Respeto su opinión y le deseo lo mejor en sus desafíos", cerró.