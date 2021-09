PPD exigió al Gobierno decretar zona de emergencia en Tarapacá

La timonel señaló a Sebastián Piñera que "cuando uno invita a su casa, recibe bien a quien invita, y usted así lo hizo (en Cúcuta)".

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, emplazó al Gobierno a declarar zona de emergencia en la región de Tarapacá por la crisis humanitaria producida en los últimos días por el alto flujo migratorio que ha ingresado ilegalmente por el paso fronterizo de Colchane.

“Quiero emplazar al Gobierno a que declare Estado de Emergencia. Me he comunicado con el alcalde de Iquique (Mauricio Soria) y la verdad es que la desidia del Gobierno es inusitada. Queremos que se tome esta medida, para que se puedan poner los recursos a disposición de un albergue, y para que se trate el tema migratorio de forma humanitaria”, dijo la exsubsecretaria de Economía.

Durante una actividad en Peñalolén con la abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, la también candidata senatorial recordó cuando Piñera viajó hace unos años a la frontera de Colombia y Venezuela y anunció apertura de las fronteras para aquellos venezolanos que necesitaran refugio en Chile.

“Presidente Piñera, cuando uno invita a su casa, recibe bien a quien invita, y usted así lo hizo (en Cúcuta). Así que yo lo emplazo, en nombre de los miles y miles de chilenos que están viendo con pavor lo que está sucediendo en Iquique, y que se haga cargo, que declare Estado de Emergencia, y que por cierto trate el tema migratorio con seriedad y altura de Estado”, aseveró la timonel.

En otro orden de cosas, y a propósito de la discusión que se inicia esta semana por el proyecto para sacar nuevamente el 10% de las AFP, Natalia Piergentili también fue crítica de las contradicciones del Gobierno, cuando ha rechazado los sucesivos proyectos, pero tiene entre sus filas a ministros en ejercicio o ex autoridades que sí hicieron uso del beneficio.

“Cuando vemos a algunos personeros de Gobierno y algunos ex personeros con la ley del embudo, de que no hay que hacer un cuarto retiro, pero que sí retiraron recursos y no son de los que ganan menos en este país, claramente nos damos cuenta de la asimetría que tienen entre el discurso y el hecho. Nosotros vamos por el cuarto retiro, porque nos parece justo”, concluyó.