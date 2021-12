¡Piensa irse! Mario Desbordes nuevamente "barrió el piso" con RN

El ex presidente de la colectividad reiteró sus críticas hacia los liderazgos internos impulsados por la directiva encabezada por Francisco Chahuán.

Mario Desbordes

El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reiteró sus críticas hacia la actual conducción de la colectividad, afirmando que se está transformando en “una mala copia” del Partido Republicano y del ala dura de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El otrora candidato presidencial -que durante el martes dejó abierta la posibilidad de renunciar al partido- cuestionó los liderazgos internos que ha promovido la directiva presidida por el senador Francisco Chahuán.

“No me gusta hacia dónde han llevado Renovación Nacional. Se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura. Hay parlamentarios que ya le anunciaron al Gobierno entrante que no le van a aprobar una reforma tributaria. Eso no lo encuentro lógico, no lo encuentro razonable”, expresó el ex honorable.

El ex parlamentario añadió que “lo mínimo es que si el presidente salió electo recién, tiene un apoyo ciudadano importante, muchos de los proyectos que ha planteado fueron planteados en esta segunda vuelta como esenciales. Al menos conversemos con el presidente, veamos qué necesita para financiar estos proyectos”.

El ex diputado también salió al paso de los dichos del actual congresista Tomás Fuentes, quien lo acusó de “reiterada indisciplina” y le solicitó que “transparente y rinda cuenta” de $275 millones de pesos que RN le habría donado a su campaña.

“El señor Fuentes es un personaje oscuro, pequeño, que es empleado de Andrés Allamand y Marcela Cubillos, que son detractores brutales míos. Un dato: ese es el nivel sucio que al que se llega en algunos casos y yo no estoy dispuesto a seguir en esos términos. Obviamente Renovación Nacional me aportó 200 millones a la primaria, que fue el único aporte que tuve más personas naturales. Yo no tuve a ningún empresario ni mediano ni grande poniendo plata en mi campaña”, finalizó.