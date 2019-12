[VIDEO] Periodista agredida por Carabineros muestra segunda parte del video

La periodista de Telesur, Paola Dragnic, le respondió a Radio Cooperativa, mostrando la otra parte del video donde se ve que es atacada por Carabineros.

Un tenso y peligroso momento fue el que vivió la periodista chilena Paola Dragnic, corresponsal de Telesur, que fue golpeada por Carabineros en Plaza Italia mientras realizaba un despacho en vivo.

La profesional estaba haciendo un contacto en directo para el noticiario cuando comenzó a ser hostigada por un piquete de Fuerzas Especiales, quienes la atacaron a ella y a su camarógrafo con empujones y golpes con bastones.

La pareja fue obligada a avanzar por el puente Pío Nono hacia el norte, mientras la periodista seguía mostrando y relatando en vivo el tenso momento que estaba viviendo.

La primera parte de este video fue a dada a conocer por los medios, pero a Paola Dragnic le molestó el titular con el que la cuenta de Twitter de Radio Cooperativa informó, por lo que les respondió por la misma vía.

“Colegas de @Cooperativa aquí tiene la segunda parte del video que no pudimos transmitir porque, oh, se cortó el cable del Live U. Que lastimoso titular han colocado. No acusamos nada colegas. Sólo queríamos despachar. ¿Ven algún problema en esto? En serio?”, indicó, mostrando otra parte de lo sucedido.

En este nuevo video, se observan las agresiones por parte de oficiales de Carabineros de Chile que no portaban el nombre en su uniforme, tal como lo obliga la ley.