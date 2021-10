Pepe Mujica le mandó una serie de consejos a Gabriel Boric en caso de llegar a La Moneda

El ex líder uruguayo conversó con el candidato del FA y PC sobre la unidad en la izquierda, los desafíos medioambientales y la migración.

El candidato presidencial del FA y PC, Gabriel Boric, conversó con el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien le entregó una serie de consejos sobre la unidad de la izquierda y otros desafíos para Latinoamérica en diversas materias.

En la conversación, que se publicó en la cuenta de Facebook del diputado por Magallanes, el octogenario referente del Frente Amplio uruguayo habló sobre el vínculo entre los movimientos progresistas, expresando que “el conservar la unidad no quiere decir que tengamos coincidencia absoluta, quiere decir que tenemos capacidad de negociar y sacar términos medios. Andamos más lento, pero duramos más en el tiempo“.

“Los pueblos no apuestan a los testimonios, apuestan a cosas que les puedan incidir para cambiar la realidad. Y si nosotros somos un conjunto de fracciones testimoniales en realidad no logramos pesar en el curso real de los acontecimientos ni en el devenir de carácter político”, añadió.

Mujica añadió que “seguramente que la transacción para mantener la unidad te quita velocidad y profundidad como algunos quieren, pero ganás perdurabilidad en el tiempo“.

El ex jefe de Estado afirmó que la unidad es “batalla de largo plazo, intergeneracional, y hay que cultivar y crear una mística para los que vienen atrás de nosotros”. “Che Guevara puede haber alguno, pero no hay una multitud de Che Guevara y si no tenemos multitud, no pesamos (…). Si no juntamos fuerza, no pesamos, hermano“, complementó.

El ex presidente Mujica también le explicó a Boric las causas de la última derrota electoral de la izquierda uruguaya, señalando que “el gobierno nos chupó la fuerza política (…) abandonamos demasiado la calle y sobre todo no le dimos la importancia que tiene al interior del país. No la ganaron ellos, la perdimos nosotros”.

En otras materias, el ex gobernante planteó que la crisis climática y los problemas medioambientales nos obligarán a “revisar nuestra civilización”. Por la migración, el uruguayo manifestó que “tenemos que crear una hermandad federal para tratar de pesar algo en el mundo que se nos viene encima”.