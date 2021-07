Pepe Mujica le envió un mensaje "sin filtro" a Gabriel Boric de cara a la elección presidencial

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad compartió un mensaje enviado por el ex presidente uruguayo, donde lo insta a lograr la unidad dentro del sector.

El ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, le envió un mensaje a Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, haciendo un llamado a aunar las visiones de todos los miembros del sector.

“Compañero Gabriel, no tengo la felicidad de conocerte, pero espero que me quede aliento para poderte dar un abrazo algún día. Un viejo luchador me mandó un saludo y un par de consejos para lo que viene. Tenemos tanto que aprender de quienes nos anteceden. Sumar y seguir sumando para cambiar el mundo”, señaló el otrora mandatario en un video.

El registro fue compartido en redes sociales por el propio Gabriel Boric, donde le señala que “es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad”.

Junto con ello, el político charrúa aconsejó al diputado que “no te vayas a olvidar que esto es de muchos, que hay que juntar, y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad pa juntarse; por eso Franco murió en la cama, por eso Hitler llegó al gobierno. Las izquierdas se dividen por ideas, porque quieren acuerdo hasta el juicio final y las derechas se juntan por interés”.

“Tenemos que darnos cuenta que hay que luchar por juntar, por juntar, por juntar, por ampliar”, señaló el político del Frente Amplio uruguayo, quien le reconoció que se vendrá un proceso complejo para alcanzar la unidad.

“Yo sé que eso impone rebajar lo que soñamos. Los escalones hay que subirlos de a uno, pero hay que irlos subiendo porque el problema es no desbarrancarse. No somos menos por ser suaves, si seguimos andando, hay que construirse en el colectivo. Así que, hermano, te felicito, pero no te la hago fácil porque sería ingenuo”, cerró.