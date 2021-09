PC anunció su posición respecto al cuarto retiro con dura advertencia

Guillermo Teillier explicó que tras las elecciones generales de noviembre cambiará el cuadro político y se deben buscar alternativas.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, confirmó su apoyo irrestricto al cuarto retiro del 10%. Eso sí, advirtieron que podría ser la última vez, lo que coincide con el fin del periodo electoral de cara a las elecciones generales de noviembre.

Así al menos sostuvo el diputado Teillier, quien en entrevista con la radio Cooperativa confesó que “sería bastante bueno que fuera el último”.

“Desde mi punto de vista, porque vienen las elecciones ahora en noviembre y seguramente el cuadro político va a cambiar, a lo mejor vamos a tener ya electo un nuevo presidente de Chile, un nuevo Parlamento, entonces tiene que pensarse de otra forma el tema de los retiros”, explicó el presidente del PC.

Guillermo Teillier también explicó que de momento el PC acordó “en general que vamos a aprobar el cuarto retiro”, pero aún deben definir “cómo va a ser la modalidad que vamos a adoptar, eso lo van a discutir las bancadas”.

En esta línea, aseguró que “no creo que ninguna de las letras vaya a ser chica de parte nuestra, va a ser muy transparente cualquier cosa que acordemos”.

De igual manera, Guillermo Teillier advirtió que “no puedo adelantar nada porque no avanzamos ni en impuestos sí o impuestos no, ni en cuotas, sino que lo dejamos en manos de la bancada”.