Paula Narváez minimizó la candidatura presidencial de Yasna Provoste

La candidata aprovechó de "repasar" la opción de Gabriel Boric, dejando en claro que no cumplió su palabra de ser parte de una consulta sin exclusiones.

La candidata presidencial del PS-PPD-PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, se refirió a la opción y amenaza que representa la abandera de la DC, Yasna Provoste, indicando que su postulación surgió de las encuestas.

En entrevista con Estado Nacional de 24 Horas, la opción del PS aseguró la candidatura de la presidenta del Senado es “una reacción a unas encuestas”, y se diferenció de ella planteando que su carrera presidencial “no surgió de las cúpulas”, sino “desde las bases y desde ahí se ha construido y fortaleciendo y se han ido sumando más espacios y personas a esta candidatura”.

La candidata también tuvo una mirada crítica de Gabriel Boric, con quien tuvo acercamientos en la antesala de las primarias de Apruebo Dignidad, dejando en claro que el representante del Frente Amplio no cumplió su palabra de ser parte de una consulta sin exclusiones.

“En política es fundamental poder sostener tu palabra y perseverar en tus esfuerzos cuando has hecho un compromiso”, sostuvo la ex ministra de Michelle Bachelet.

La militante socialista puntualizó que “valoro mucho como actor político (a Boric), pero no pudo el 19 de mayo sostener, no solo su palabra sino que también, tener la fuerza y el liderazgo para que se hubiese mantenido el acuerdo de que podamos ir a una primaria con ellos, sin exclusiones. Y eso no fue posible”.

“Yo creo que para el momento, en que Chile necesita liderazgos, que sean capaces de sostener la palabra, además, deber haber acciones consistentes con aquello, para que un acuerdo previamente sostenido pueda llevarse adelante y eso, no ocurrió”, cuestionó.

Sin embargo, la candidata también realizó un mea culpa por no poder ser parte una primaria en Unidad Constituyente, indicando que “hay que asumir el error que significó no estar en las primarias legales. El no haber podido firmar ese pacto para poder habernos inscrito en las primarias del 18 de julio y sin lugar a dudas, nos genera una desventaja importante pero no podemos quedar llorando sobre la leche derramada y hacernos cargo del momento en el que estamos y poder hoy hacer primarias convencionales y recorrer el país para expresar nuestras propuestas”.