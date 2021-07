Paula Narváez denunció “boicot” del Gobierno en instalación de la Convención Constitucional

La abanderada presidencial del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, aseguró que ante la ocurrido el pasado lunes, el ministro Juan José Ossa debiera presentar su renuncia.

Paula Narváez.

La candidata presidencial Paula Narváez acusó al Gobierno de querer boicotear el inicio de los trabajos de la Convención Constitucional, luego de los problemas técnicos que impidieron que iniciaran sus sesiones el pasado lunes.

En el programa Mesa Central, la ex ministra sostuvo que la administración de Sebastián Piñera nunca estuvo a favor del proceso constituyente, por lo que lo ocurrido esta semana es “consistente” con la postura que presentaron durante el estallido social. Incluso recordó declaraciones del ex ministro Andrés Chadwick, quien aseguró que "proceso constituyente aquí no va a haber”.

Te puede interesar: Paula Narváez lanzó una dura crítica al Gobierno por su trabajo en La Araucanía

“Es posible pensar que en realidad han tratado con un poquito de displicencia y un interés incluso más allá, puedo decirlo, de boicot de la Convención Constituyente, en un hecho que me parece una irresponsabilidad”, indicó.

En el espacio de Canal 13 planteó la hipótesis de que “generar una sensación de inestabilidad y de no canalización del trabajo de la Convención puede terminar polarizando mucho al país y pensando que una vez más instalando el temor y la inestabilidad pueden ellos controlar la situación”.

Además de lo ocurrido con la Convención Constitucional, Paula Narváez también tuvo palabras para referirse a la acusación constitucional que impulsa el PC en contra del ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

“Esta es una atribución que tiene sin lugar a dudas la Cámara y tiene que hacer uso de sus atribuciones y ellos estudiarán si existen los antecedentes suficientes para llevar adelante esa acusación constitucional”, aseveró.

Sin embargo, insistió en que pese a la importancia que tenía en la historia la instalación de la Convención, el Gobierno tuvo “esta negligencia para enfrentarlo, yo creo que es simplemente imperdonable”. En esa misma línea, sostuvo que fallaron en entregar “garantías mínimas” de funcionamiento.

“No sé si es desidia, uno puede juzgar atribuciones o es simplemente incompetencia total y absoluta, yo creo que el punto está puesto ahí”, agregó.

Consultada por si el ministro Ossa debería renunciar a su cargo, la candidata respondió que “sí”, puesto que “si usted tiene a cargo la responsabilidad política de un proceso de esta envergadura y eso falla de la manera en que falló, claramente”.