Patricia Maldonado "destrozó" a Malucha Pinto tras criticar a la Teletón y "Sábado Gigante"

La "Maldito" alzó la voz tras las críticas de la actriz en contra de la Teletón y al mítico programa de Canal 13.

La cantante nacional Patricia Maldonado arremetió contra la actriz Malucha Pinto, luego de sus polémicas declaraciones al programa "Estallido Cultural".

"Hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente" dijo la también constituyente, agregando sus críticas al histórico programa "Sábado Gigante" de Don Francisco.

"Sábado Gigante tuvo un sesgo machista, súper patriarcal, con la que tengo miles de críticas y reparos al respecto, en el trato a las mujeres", agregó la actriz, mencionando que esta dinámica es parte del pasado del la TV. "Ahora, también, pertenece a un tiempo y a un mundo completamente distinto a este, con todo ese humor denostador del otro, del más débil, del homosexual", declaró.

Sus dichos fueron tomados por la "Maldito" en el nuevo capítulo de Las Indomables, donde la cantante no se guardó nada. "¿Y vos? No me vas a decir que tú tienes muchas luces po’, mijita, es cuestión de mirarte la cara, de una amargura patética", señaló la ex Mucho Gusto.

Luego, la cantante se refirió a la aparición de la actriz en aquel estelar de Canal 13: "Le voy a recordar algo", empezó diciendo y luego continuó: "La señora Malucha Pinto era totalmente desconocida, era una actricita más del montón de actrices ¿Cómo se hizo conocida? En televisión, en Canal 13, en Sábado Gigante, donde estaban los Eguiguren… o sea, Sábado Gigante le dio de comer", relató.

"Y cuando en una parte te dan de comer", declaró, "nunca hay que morder la mano, la vida tiene muchas vueltas".

"Entonces, cuando tú dices patriarcal y machista con respecto al trato con las mujeres… ¿te costó mucho abrir la boca? O sea tú fuiste cómplice", cerró.