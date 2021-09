Patricia Maldonado "destrozó" a Jani Dueñas por su nefasta actuación en Viña 2019

La "Maldito" ocupó su espacio en "Las Indomables" para hablar sobre la recordada rutina de la comediante.

La siempre controvertida cantante nacional, Patricia Maldonado, lanzó una dura crítica contra la humorista Jani Dueñas, quien hace unos días atrás recordó su paupérrima actuación en el Festival de Viña 2019, donde se fue merecidamente pifiada por el “Monstruo”.

"A mí Viña me rompió. Me rompió para siempre, yo creo. Uno puede reparar cosas y uno puede hacer un proceso de entendimiento, de aceptación”, señaló la voz en off de La Divina Comida, al recordar ese momento.

Las palabras de la actriz y comediante, fueron parte del último capítulo de Las Indomables, programa vía YouTube donde Paty y Catalina Pulido, comentan ciertas noticias del espectáculo.

Precisamente, la Maldo señaló que Jani "hace un mea culpa, pero tarde lo hizo (…) el error debió ser arreglado y reparado en el minuto”, aseguró.

Con sus años en el espectáculo, Paty analizó ciertos detalles de lo ocurrido esa aciaga noche de Viña.

""El equipo que ella tenía, a mi juicio no era el mejor. Me acuerdo las cosas que hacían, las amigas que andaban con ella cuando los periodistas trataron de acercarse a la van cuando se la llevaban (…) hacían unas cosas con los dedos y sacaban la lengua entremedio de los dedos".

Y añadió: “¿Por qué esas mujeres perdieron el norte, por qué tanta rabia? ¿por qué no reconocer ‘amiga, la cagó, fue malo’?".

Para la cantante, la responsabilidad por lo ocurrido no recae en Dueñas. "Ahí al que le debieron pegar una patada fue al ejecutivo que la llevó, a este tenían que haberle cortado una bola, porque ese fue el que propuso a esta niña. Cómo se te puede ocurrir".

"Son personas que les cuesta mucho reconocer cuando algo lo han hecho mal. Un ego estúpido, porque esa señora no le ha ganado a nadie", agregó.

Por su lado, Cata Pulido comentó que "yo tenía re buena onda con la Jani, pero yo estaba en Intrusos y tenía que analizar y acostarme a la hora del loli para ver esa fomedad. Era fome ordinario, déspota, prepotente, burlesco".

Finalmente, la "Maldito" señaló que "cagó, ya pasó la vieja (…) su humor no solo no lo entendió la gente en la Quinta Vergara, no lo entendieron los millones de chilenos en la pantalla. Eso fue una pifia no solo de la Quinta, sino que de Chile y el mundo. ¡Qué terrible!".