Patricia Maldonado "barrió piso" por la postura feminista de Myriam Hernández

La "Maldito" nuevamente no se guardó nada en su programa de YouTube "Las Indomables".

Patricia Maldonado.

La cantante nacional Patricia Maldonado nuevamente encendió las redes sociales tras lanzar unas duras declaraciones contra su par Myriam Hernández, luego que se declaró "feminista".

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano y detrás de un hombre. En algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo. Ahora puedo decir que sí, soy feminista”, afirmó la cantante tras el lanzamiento de su nueva canción "Hasta Aquí".

Por lo mismo, la opinóloga reparó en ese relato durante el reciente capítulo de “Las Indomables”, donde junto a Cata Pulido arremetieron contra la artista nacional.

«Lo encuentro amiga mía hediondo, fétido de populista, fétido. Les juro que tiene olor a caca. Perdóneme que le diga la expresión”, lanzó de entrada.

Y en esa misma línea señaló que: "o sea, ¿tuvo que leer para darse cuenta que era feminista? Perdón, ¿tuvo que leer, tuvo que informarse? O sea, ella no sabía lo que tenía dentro de su cabeza. O sea, yo me tengo que informar y leer cómo ser una buena mamá. Nadie puede dictar reglas amiga mía. De repente hay libros que dicen ‘cómo ser una buena mamá’, ¡mentira! No la compro".

Por último, compartió una profunda reflexión respecto al tema. "Perdón, ¿cómo es posible que hoy día tú digas que tú fuiste una caricatura? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pensará, que la gente es hue… y que le va a creer a estas alturas a una mujer de 56 años que se vino a dar cuenta que era feminista? O sea, esperaste 56 años, perdóname, ¿Quién te puede creer eso? ¿A quién quiere llegar?", cerró.