Parived se refirió al supuesto vínculo con red de contrabando de joyas al interior de la PDI

"Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud", señaló.

Parived.

Marco Antonio López, más conocido como Parived y esposo de Tonka Tomicic, se refirió a la investigación que se encuentra llevando la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto a una red de contrabando de joyas y relojes de lujo en la PDI, los cuales eran sustraídos en el extranjero.

En un comunicado compartido por la propia Tomicic, el sujeto explicó que “hace algunos meses me enteré de una investigación reservada que instruye la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde aparece mi nombre. Lo anterior producto de un recurso de amparo que interpuso una de las personas presuntamente involucradas en los hechos indagados”.

Tras esta situación, se puso en contacto con el Ministerio Público para ponerse a disposición de la investigación, “con la convicción que nada irregular he realizado, sin embargo, nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente, pues se me comunicó que la investigación era secreta”.

Sin embargo, el pasado viernes se conoció el reportaje de Ciper Chile, donde se da cuenta de los vínculos del sujeto en esta red y el uso de cheques de Tonka Tomicic para la compra de relojes.

Ante esta información, el marido de la animadora de Canal 13 recalcó que “jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”, precisando que “hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho”.