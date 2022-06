“No fue un accidente”: Pancho del Sur contó la "verdad" sobre la muerte de Felipe Camiroaga

“Fue complicado, algún día se sabrá la verdad, pero accidente no fue”, relató el comediante sobre la muerte del querido animador de TVN.

Pancho del Sur contó la verdad sobre Felipe Camiroaga.

El humorista nacional Francisco Gatica, más conocido como Pancho del Sur, sorprendió a todo el mundo tras lanzar una serie de declaraciones respecto al fatal accidente del Casa 212, donde falleció el animador Felipe Camiroaga junto a otras 20 personas, luego de que el avión de la FACH cayera al mar mientras se dirigían a la isla Juan Fernández.

Mientras conversaba con Televidentes en La Hora, el humorista aseguró que esto “no fue accidente“. El guionista dijo que ese día lo llamó por teléfono su hermana para contarle que había caído el avión donde viajaba el "Halcón". "Él estaba en Temuco y cuando llegó al aeropuerto la gente le preguntaba si sabía algo, por ser alguien que trabajaba en la televisión", explicó.

”Yo en ese tiempo no trabajaba con Felipe, yo no cachaba nada, hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave. Yo digo que no fue accidente”, señaló, dando a conocer su pensamiento sobre la tragedia.

“Fue complicado, algún día se sabrá la verdad, pero accidente no fue”, relató el comediante y músico, quien también ha sincerado que tiene el don de la videncia y ha ayudado a varios famosos respecto al futuro. Según explicó el artista, su teoría de que la tragedia fue provocada por terceras personas se basa en que “había mucha gente que iba a tener mucho poder después en la política, dentro de ese avión, entonces, mejor la eliminamos, lamentablemente”, cerró.