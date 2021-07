Pamela Jiles sorprendió con inesperadas declaraciones a favor de Yasna Provoste

La parlamentaria afirmó que una posible candidatura presidencial no está dentro de sus planes, pero destacó la figura de la senadora DC.

Pamela Jiles junto a Yasna Provoste

La diputada Pamela Jiles (PH) destacó la figura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien aparece como eventual carta presidencial de la oposición para las elecciones de noviembre.

La periodista abordó la figura de la senadora por la Región de Atacama, quien fue clave en el avance de los “mínimos comunes” para el incremento de las ayudas de las familias durante la pandemia de COVID-19.

“Observo a Yasna Provoste como un factor potencial de unidad de la oposición. Espero que la ponga en juego cuando le parezca apropiado”, expresó la parlamentaria en una entrevista a El Mercurio.

La congresista añadió que “espero que (la oposición) la ponga en juego cuando le parezca apropiado. Es una mujer con tremenda capacidad política y astucia política, que ha tenido que surfear en un mundo muy patriarcal. Va a postergar lo que más pueda esa definición, cualquier observador de la política tiene que mirar con atención lo que pase en las primarias”.

“Provoste es una DC muy especial. Ha tenido la virtud de poder aunar a colorines, chascones y guatones, y tiene una convocatoria que excede a su partido”, manifestó.

Consultada por su propia situación, la diputada aseguró que “nunca ha sido mi sueño ser candidata presidencial. No está dentro de mis aspiraciones personales. No he ido ni un solo segundo a los matinales, como hacen todos los candidatos proclamados y autoproclamados”.